Polizei nimmt zwei Tatverdächtige

KLEVE. Die Bundespolizei der Polizei Kleve teilte heute Nacht, 22. Dezember, gegen 0.20 Uhr mit, dass ein silberfarbener Audi A7 ihre Anhaltezeichen missachtet hatte. Der Audi fuhr auf der Bundesstraße 220 von Emmerich in Richtung Kleve. Die Bundespolizei verlor den Kontakt zum Audi. Gegen 0.35 Uhr meldeten Zeugen der Polizei auf der Spyckstraße in Höhe der Unterführung Klever Ring einen Verkehrsunfall. Eine Durchfahrt ist dort nicht möglich und auf der Fahrbahn befinden sich Absperrpfosten. Der silberfarbene Audi stand vor den Pfosten und war mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda Rapid zusammengestoßen. Die Insassen des Audi waren zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Etwa fünf Minuten später nahmen Polizeibeamte der Wache Kleve einen der Fahrzeuginsassen, einen 23-jährigen Mann aus Bochum, auf der Flutstraße vorläufig fest. Ein zweiter Fahrzeuginsasse, ein 21-jähriger Mann aus Witten, wurde durch Beamte der Bundespolizei auf der Kavarinerstraße vorläufig festgenommen. Im Audi fanden die Beamten etwa 15 Kilogramm Marihuana. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Den Audi gefahren hatte der 23-Jährige. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.