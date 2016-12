Chor gastiert am 25. Januar in der Viller Mühle in Goch-Kessel

KESSEL. Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht davon träumt, einmal im Leben in New York gewesen zu sein. Für all diejenigen, die diesen Traum bisher noch nicht verwirklichen konnten, bringt „Best of Harlem Gospel“ den wichtigtsten Teil von New York einfach nach Deutschland: den Gospel aus Harlem.

Kein Wunder also, dass bei Reverend Gregory M. Kellys „Best of Harlem Gospel“ pure Lebensfreude, Energie und Dynamik durch die Stuhlreihen schwappen und sowohl für ausgelassene Stimmung als auch für echte Gänsehautmomente sorgen. In seinem Repertoire hat der Chor traditionelle und zur Vorweihnachtszeit gehörende Klassiker wie „Oh happy day“, „Amen“ und „Whole world in his hand“ bis hin zu „Go, tell it on the mountain“. Das Publikum kann sich aber auch auf unbekanntere Stücke freuen. Dieser Gospel-Chor ist mit keiner anderen Gospel-Formation vergleichbar – neun Stimmen sorgen für die unbeschreibliche Atmosphäre, wie sie in jeder Gospelkirche in Harlem herrscht. Am 25. Januar 2017 gastiert „Best of Harlem Gospel“ in der Viller Mühle, in Goch-Kessel. Karten gibt es ab sofort bei der Völckerschen Buchhandlung, Steinstraße 5-7, in Goch, unter www.viller-muehle.de und unter Telefon 0180/6570070.

Gewinnspiel

Die NN verlosen 3 x 2 Karten für „Best of Harlem Gospel“ am 25. Januar 2017 in Kessel. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Harlem Gospel“ und Angabe des Namens, der Straße und des Wohnortes an gewinnspiel@nno.de senden. Einsendeschluss ist der 14. Dezember. Die Namen werden unter www.nno.de veröffentlicht.