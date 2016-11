Neue Fahrpläne bei der Nordwestbahn: Zusätzliche Fahrten beim Niers-Express

NIEDERRHEIN. Am 11. Dezember steht bei Eisenbahnunternehmen europaweit der Fahrplanwechsel auf dem Kalender. Bei der NordWestBahn gibt es in der Region unter anderem bei der Linie RE 10 „Niers-Express“ Verbesserungen. Fahrgäste der anderen Linien an Niederrhein, Ruhr und im Münsterland müssen sich auf kleine oder keine Veränderungen einstellen.

RE 10 „Niers-Express“ (Kleve – Krefeld – Düsseldorf Hbf): Zwischen Düsseldorf Hbf und Kleve gibt es im Fahrplan 2017 einige neue Fahrten. Von montags bis freitags fährt ab Krefeld der erste Zug in Richtung Kleve bereits eine Stunde früher um 5:06 Uhr. Zusätzlich kommen am Wochenende neue Spätfahrten hinzu: Die Züge sind in beide Richtungen nun eine Stunde länger unterwegs als vorher. Ab dem 11. Dezember fährt freitags auf samstags sowie samstags auf sonntags der letzte Zug um 23:21 Uhr von Kleve nach Krefeld Hbf. In der Gegenrichtung endet der Zug um 0:09 Uhr von Düsseldorf Hbf nicht mehr schon in Krefeld, sondern er fährt bis nach Kleve.

Auf der RB 31 „Der Niederrheiner“ (Xanten – Duisburg Hbf) fahren künftig zwei morgendliche Züge um 5:55 Uhr und 6:55 Uhr zwischen Duisburg Hbf und Trompet wenige Minuten früher. Der Fahrplan der Linien RE 14 „Der Borkener“ (Borken – Dorsten – Essen), RB 36 „Ruhrortbahn“ (Duisburg-Ruhrort – Oberhausen Hbf) und RB 44 „Der Dorstener“ (Dorsten – Oberhausen Hbf) verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht.

Die neuen Fahrpläne finden die Fahrgästein den Zügen der NordWestBahn, bei DB-Agenturen in der Region und auf der Website www.nordwestbahn.de. Aktuelle Hinweise zu Fahrplänen und Echtzeitinformationen der NordWestBahn erhalten Reisende mobil auch unter mobil.vrr.de.