Die Springmaus gastiert am 17. Dezember in Kevelaer

KEVELAER. Die „Springmaus“ gastiert mit ihrem Programm „Merry Christmaus – Wir sind Weihnachten“ am

Samstag, 17. Dezember, 20 Uhr, in der Reihe Kabarett unter’m Dach im Bühnenhaus Kevelaer. Vor mehr als 2.000 Jahren nahmen drei alte Herren Kaspar, Melchior und Balthasar größte Reisestrapazen in Kauf, nur um einem ungewöhnlichen Stern zu folgen. Sie durchquerten sie in klimatechnisch ausfallsicheren Roben und auf garantiert CO2Bilanz neutralen Kamelen Länder und Wüsten, um dem Beginn einer großen Geschichte beizuwohnen. Das Ensemble der Springmaus möchte mit seinem Publikum sowohl alltäglichen als auch ungewöhnlichen Symbolen folgen, um einzigartige Geschichten und Abenteuer zu improvisieren, wie sie gerade zur Weihnachtszeit so geliebt werden. Tickets für „Merry Christmaus“ mit dem Springmaus-Ensemble gibt es beim Kevelaer Marketing, Peter-Plümpe-Platz 12, Telefon 02832/122152. Sie kosten 22 Euro plus Gebühr, an der Abendkasse kosten sie 27 Euro