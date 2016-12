Kreis Kleve startet Online-Kartenvorverkauf

KREIS KLEVE. Das Jahr 2016 ist Max Giesingers Jahr. Seine Single „80 Millionen“ hat Goldstatus und erreicht bei Youtube 21,8 Millionen Aufrufe. Mit der EM-Version dieser Single eroberte er die Herzen der deutschen Fußballnation im Sturm.

Vor wenigen Tagen erst erhielt er für „80 Millionen“ die „1Live Krone“ in der Kategorie „Beste Single“. Und im nächsten Sommer ist er der Top-Star beim großen Open-Air des Kreises Kleve: Max Giesinger kommt zum Jugendfestival Courage! Gemeinsam mit anderen Stars und Bands wird er am Samstag, 24. Juni, unter dem Motto „Für Toleranz – gegen Gewalt“ das Programm beim großen Musikfestival im Museumspark Schloss Moyland prägen. „Gerade in den heutigen Zeiten, wo Gewalt vor der Haustür immer häufiger auftritt, muss man sich für Toleranz und gegen Gewalt einsetzen. Es darf nicht der Fall sein, dass sich Leute in Deutschland unsicher fühlen. Daher freue ich mich sehr auf den Auftritt beim Courage-Festival 2017, um mit allen Fans vor Ort ein Statement zu setzen“, so Max Giesinger.

Ab sofort gibt es Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro im Online-Vorverkauf. Auf der Jugendseite des Kreises Kleve www.jugendforum-courage.de gehts zum Ticketshop. Beim Online-Ticketkauf kommt zum Eintrittspreis eine Servicegebühr sowie Kosten des Geldinstituts dazu (insgesamt etwa 1,70 Euro). Die erworbene Karte wird auf dem heimischen Drucker ausgedruckt. Der Kartenvorverkauf in den Vorverkaufsstellen beginnt erst im März 2017.