Lieferwagen stießen zusammen: Beide Fahrer verletzt

KRANENBURG (ots). Ein 28-jähriger Mann aus Dinslaken war am Donnerstag, 8. Dezember, gegen 11.05 Uhr, in einem Mercedes Sprinter auf der Straße „In der Gemeinde“, in Richtung der Straße Erlendeich unterwegs. Ein 48-jähriger Mann aus Wesel fuhr in einem Citroen Jumper auf der vorfahrtsberechtigten Wibbeltstraße in Richtung Landstraße. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Lieferwagen zusammen, überschlugen sich und blieben auf einem Feld stehen. Der 28-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und der 48-Jährige leicht. Beide Fahrer wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beide Lieferwagen wurden abgeschleppt.