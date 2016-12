Freizeitzentrum Xanten erhält Geld für gesundheitstouristische Angebote

XANTEN. Mit 2,97 Millionen Euro fördert die Landesregierung die Tourismusentwicklung in Xanten. Mit den Mitteln soll vor allem das gesundheitstouristische Angebot im Freizeitzentrum Xanten erweitert werden.

Das 245 Hektar große Wasser- und Freizeitareal soll um Gesundheitsangebote ergänzt und durchgehend barrierefrei werden. Auch das 15 Kilometer lange Rad- und Wanderwegenetz, das beide Seen erschließt, wird umgestaltet. Die Fördermittel kommen aus der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.

Im Zeitraum 2017 bis 2019 wird das Land gemeinsam mit dem Freizeitzentrum Xanten den öffentlichen Erlebnisraum an der Xantener Nord- und Südsee weiterentwickeln. Basierend auf den fünf Säulen der Gesundheit nach Kneipp – Wasseranwendung, Lebensordnung, Heilpflanzen, Bewegung und Ernährung werden rund um die Xantener Nord- und Südsee Standorte entstehen. Sie werden durchgehend barrierefrei ausgebaut und bieten für alle Menschen vielfältige Möglichkeiten der Begegnung und Nutzung am und im Wasser. Ein zentraler Platz mit hoher Aufenthaltsqualität wird am FZX InfoCenter neu geschaffen und dient als einladender Start-, Ziel- und Treffpunkt für alle Gäste. Auch das Rad- und Wanderwegenetz wird um barrierefreie öffentliche WC-Anlagen ergänzt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 3,7 Millionen Euro. Durch die Ergänzungsangebote wird eine nachhaltige Entwicklung der bereits realisierten Freizeitangebote, wie etwa dem Hafen Xanten, unterstützt. Sie wurden im Vorfeld von Fachleuten der Nationalen Koordinierungsstelle Tourismus für Alle (NatKo) analysiert und werden im Rahmen des deutschlandweiten Projektes „Reisen für Alle“ zertifizierte Barrierefreiheit bieten, was zugleich auch einer sich weiter wandelnden demographischen Situation Rechnung trägt.

Dem Förderprojekt vorausgegangen war ein Workshop-Prozess, bei dem neben den Gesellschaftern der Stadt Xanten, des Kreises Wesel und des Regionalverbandes Ruhr (RVR) und angegliederten Institutionen auch externe Partner und Verbände gemeinsam Möglichkeiten zur Zukunftssicherung des Freizeitzentrums als öffentliche Einrichtung entwickelt haben.