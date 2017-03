Kreisverkehr ist ab sofort für den Verkehr freigegeben

SCHNEPPENBAUM. Die Gemeinde Bedburg-Hau gibt bekannt, dass der neu errichtete Kreisverkehr im Bereich der Uedemer Straße/Rosendaler Weg ab sofort für den Verkehr freigegeben ist. Die Befahrung der Uedemer Straße ist sowohl in Richtung Kleve wie auch in Richtung Uedem möglich. Es handelt sich jedoch weiterhin um eine Baustelle. Entsprechende Vorsicht ist geboten. Die Gemeinde bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern und Anliegern für das Verständnis während der bisherigen Bauzeit. Dank gilt auch allen Mitarbeitern der bauausführenden Firmen, die durch zusätzliche Mehrarbeit an Wochenenden die schnelle Abwicklung der Baustelle und damit auch die Freigabe des Kreisverkehrs vor Weihnachten möglich gemacht haben.