Der Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag eröffnet – Kinder können den Weihnachtsmann besuchen

GOCH. Der Duft nach gebrannten Mandeln und vielen anderen Leckereien, funkelnde Lichter überall und eine zauberhafte Atmosphäre: Es ist wieder Zeit für den Weihnachtsmarkt auf dem Gocher Marktplatz! Am Donnerstag, 8. Dezember, ab 16 Uhr, wird er offiziell eröffnet. Dann steht das dritte Adventwochenende wieder ganz im Zeichen der weihnachtlichen Vorfreude. Dafür haben der Werbering Goch und seine Partner – Sparkasse Goch und Stadtwerke Goch – erneut ein Menge getan; am Konzept gefeilt und den Aufbau optimiert.

„Wir haben das Bühnenprogramm weiter nach hinten gelegt“, erklärt Jörg Thonnet vom Werbering-Vorstand, „damit Besucher, die gegen Abend kommen, auch noch etwas von der Musik haben.“ Apropos Aufbau: Dafür zeichnet wieder Axel Holl mit seinem Team verantwortlich: „Da ist einiges an Material zu bewegen, um den Weihnachtsmarkt zu illuminieren und zu gestalten.“ Als da wären das 250-Quadratmeter-Zelt mit der Eisstockbahn, die 30-Quadratmeter große Bühne mit ihrer Technik und 33 weihnachtliche Buden. Insgesamt werden für den Gocher Weihnachtsmarkt 52 Tonnen Material bewegt, so Axel Holl.

Ein Einsatz, der sich lohnt, denn bis einschließlich Sonntag, 11. Dezember (dritter Advent), wird allerlei geboten, was die Augen der großen und kleinen Besucher bestimmt zum Leuchten bringt. „Wir haben 14 Kunsthandwerker und Anbieter und zehn Gastronomen auf dem Weihnachtsmarkt“, erzählt Cornelia Zaadelaar, Geschäftsführerin des Werberings, „da ist für jeden etwas dabei. Man trifft nette Leute, entdeckt viele Geschenkideen und kann verweilen.“ Ergänzt wird das ganze mit dem verkaufsoffenen Sonntag, am 11. Dezember, von 12 bis 17 Uhr.

Vier neue Aussteller sind in Goch dieses Mal dabei: Es gibt Schmuck, der aus altem Silber-Besteck gearbeitet wird, eine Ausstellerin fertigt in Handarbeit zum Beispiel Loops (Schlauchschals) und Brotbeutel an, bei einer anderen gibt es Holzbretter, die aus ganzen Stämmen gesägt werden und im gastronomischen Bereich ist das Ter Kelling-Team mit dem Trendgericht „Pulled Pork“ neu am Start. Das Angebot auf dem Gocher Weihnachtsmarkt ist vielfältig wie immer: Schmuck – nicht nur aus Silber und mit Halbedelsteinen, sondern auch aus Polymer-Knete, Floristik, Vogelhäuser, Kunstgewerbe, Imkereiprodukte, Liköre, Lederwaren und Accessoires, filigrane Holzarbeiten, Patchwork sowie Schinken- und Wurstwaren. Der kleine Hunger hat bei Weckmännern, Pöfferkes, Grünkohl, Erbsensuppe, Grillwurst und Krakauer, Reibekuchen und Hochlandrindwurst, Schweizer Raclette, Pizza, Süßwaren und Crepes überhaupt keine Chance. Gemütlich wird es an der Punschbar.

Mittelpunkt des Marktplatzes ist wieder die überdachte Eisstockbahn, auf der täglich gespielt werden kann. Turniere für Firmen, Vereine und Clubs werden Donnerstag und Freitag, jeweils ab 18 Uhr, ausgetragen. Zwölf Mannschaften (à fünf Personen mindestens) können täglich teilnehmen, die Startgebühr pro Mannschaft beträgt 25 Euro. Den erfolgreichen Spielern winken kleine Preise: Verzehrgutscheine für den Weihnachtsmarkt. Auch Privatpersonen, die das Spiel einfach mal ausprobieren möchten, können die Eisstockbahn mieten (30 Minuten 12,50 Euro, eine Stunde 20 Euro). Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung bei Birgit Blesting, Telefon 0171/6508835 oder E-Mail anmeldung@werbering.goch.de gebeten. Zelt und Eisstockbahn haben sich zu einem beliebtebn Treffpunkt für die Weihnachtsmarktbesucher entwickelt.

Das Bühnenprogramm bietet viel musikalische Abwechslung und soll die stimmungsvolle Atmosphäre noch unterstreichen. Karl Timmermann singt zur Eröffnung am Donnerstag mit den Besuchern, Rock, Pop und weihnachtliche Lieder spielt die ehemalige Schülerband des Gymnasiums Kalkar „Bright Tone“, Weihnachtslieder trägt der Musikzug der Feuerwehr Goch vor und nicht fehlen darf das offene Singen im Rathaus-Innenhof am Samstag, 10. Dezember, ab 17 Uhr, mit der Kölner Sängerin Bea Nyga. Und das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Programm. Auf die kleinen Besucher wartet zudem noch das nostalgische Kinder-Riesenrad. Die Weihnachtsengel des Werberings verteilen am Samstag und Sonntag in der Innenstadt süße Aufmerksamkeiten an alle Besucher und möchten so auf das bevorstehende Fest einstimmen.

Dank der Stadtwerke gibt es für die kleinen Besucher noch eine besondere Überraschung: Der Weihnachtsmann kommt nach Goch und die Kinder können ihn in seiner Hütte auf dem Weihnachtsmarkt besuchen! Weitere Informationen zum Procedere gibt es bei den Stadtwerken, Klever Straße 26-28, und während des Weihnachtsmarktes an der Hütte der Tanzgarden. Hier laufen die Fäden zusammen; die jungen Damen der Tanzgarden schlüpfen in die Elfenkostüme; sie basteln mit den Kindern und schminken sie auch.

Geöffnet ist der Gocher Weihnachtsmarkt am Donnerstag, 8., und Freitag, 9. Dezember, jeweils von 15 bis 21 Uhr; am Samstag, 10. Dezember, von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag, 11. Dezember, von 11 bis 19 Uhr.