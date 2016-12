Mit Programm-Kino, Lesungen und anderen Veranstaltungen ist das Nostalgiekino wieder zu einem festen Bestandteil des Kulturlebens geworden

GOCH. Auf den Tag genau feiert der Goli e.V. am heutigen Mittwoch seinen fünften Geburtstag. Am 7. Dezember 2011 wurde der Verein mit dem Ziel gegründet, das altehrwürdige Gocher Goli Theater wieder mit Leben zu füllen.

Nach fünf Jahren können die Vereinsmitglieder nun feststellen: Ziel erreicht! Aus der Runde der 18 Vereinsgründer ist mittlerweile ein Verein mit mehr als 90 Mitgliedern gewachsen, von denen zirka 20 Ehrenamtliche aktiv im Kino mitarbeiten.

Das Goli bietet Programmkino an jedem ersten und dritten Wochenende des Monats. Daneben werden in der Regel donnerstags besondere Filme, wie die sehr beliebten Reisedokus, gezeigt. Legendär sind die Events, zu denen die Aktiven (und gerne auch die Gäste) in filmgerechter Kleidung erscheinen und zum Kultfilm das eine oder andere filmtypisches Getränk genießen. „Das Leben des Brian“ zu Ostern, die „Rocky Horror Picture Show“ am 30. Oktober und „Die Feuerzangenbowle“ am Abend vor Silvester kann man getrost schon als Traditionsveranstaltungen bezeichnen.

Neben dem reinen Kinobetrieb haben sich inzwischen aber auch vielfältige andere Veranstaltungen etabliert, wie Lesungen, Poetry-Slam, Kleinkunst, Kabarett und Comedy. Auch eine Live-Koch-Show und natürlich die alljährliche, regelmäßig ausverkaufte, große Gocher Jahresrückblickgala gehen über die Bühne des Nostalgiekinos.

Immer mehr Besucher nehmen auch weitere Wege auf sich, um in die Atmosphäre eines Lichtspielhauses einzutauchen, das als eines der wenigen Kinos in Deutschland noch nahezu vollständig im 1950er-Jahre Originalzustand erhalten ist. Insgesamt könne man wohl ohne Übertreibung sagen, dass das Goli (wieder) zu einem festen Bestandteil des Kulturlebens der Stadt Goch geworden sei, so der Goli e.V.

Dafür bedankt sich der Goli e.V. ganz herzlich bei allen, die ihn in den letzten fünf Jahren unterstützt haben; ganz besonders natürlich bei den Gästen, die dem Verein sehr freundliche bis begeisterte Rückmeldungen geben.

Gelegenheit, mit dem Goli e.V. zu feiern, besteht bei den zahlreichen Veranstaltungen im Goli. Vielleicht sogar mit einem Becher Feuerzangenbowle am 30. Dezember. Für den Filmklassiker mit Heinz Rühmann sind bei der Kultourbühne Goch, Markt 2, Telefon 02823/320-202, noch Karten erhältlich.