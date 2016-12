Goch: 15-Jähriger verletzte sich

GOCH (ots). In einer Gaststätte an der Bahnhofstraße kam es am Samstag, 10. Dezember, gegen 3.35 Uhr, zu einem Streit zwischen einem 15-jährigen Jugendlichen aus Weeze und einem 29-jährigen Mann aus Kleve. Während der anschließenden Rangelei nahm der 29-Jährige den 15-Jährigen in den Schwitzkasten. Der 15-Jährige zog ein Messer und verletzte den 29-Jährigen am Arm. Danach versuchte der 15-Jährige, aus der Gaststätte zu fliehen. Andere Gäste hatten die Auseinandersetzung mitbekommen und versuchten, den 15-Jährigen aufzuhalten. Dabei stach der Jugendliche mit seinem Messer um sich und verletzte sich selbst sowie weitere fünf Personen. Ein 56-jähriger Mann konnte den 15-Jährigen überwältigen und an die Polizei übergeben. Der 29-Jährige, der 15-Jährige und drei Männer aus Goch im Alter von 29, 32 und 56 Jahren wurden leicht verletzt. Ein 32-jähriger Mann aus Oberhausen und ein 42-jähriger Mann aus Goch erlitten Stiche im Bauchbereich und mussten zu stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der bereits wegen Körperverletzungsdelikten in Erscheinung kriminalpolizeilich in Erscheinung getretene 15-Jährige wurde festgenommen. Auf Grund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen erfolgte eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik.