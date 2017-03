Gedenken an Terroropfer:

GOCH. Um der Opfer von Terror und Gewalt zu gedenken, findet am Freitagabend, 23, Dezember, ab 18 Uhr, ein Treffen an der Nierswelle statt. Dort wollen die Teilnehmer das Lied „We are the World“ singen. Zum Ausdruck gebracht werden soll, dass man zusammenhält und sich vom Terrorismus nicht unterkriegen lässt. Bei dem Treffen werden keine Spenden gesammelt; es dürfen keinerlei Tranparente, Fahnen, Banner, Flyer, T-Shirts noch sonstiges Material mitgebracht werden. Die Teilnehmer können Kerzen mitbringen, die nachher wieder mitgenommen werden müssen.