Freiwillige gesucht für

GELDERN. Damit an Weihnachten niemand allein bleiben muss, sucht das Freiwilligen-Zentrum der Caritas ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die in der Pfarrei St. Maria Magdalena den „Heilig Abend in Gemeinschaft“ mitorganisieren. Zusammen mit anderen, die Weihnachten gerne in Gesellschaft verbringen möchten, wird der Abend des 24. Dezember mit einem Abendessen, mit Liedern und Geschichten gestaltet. Ein erfahrenes Stammteam steht den Freiwilligen bei Aufgaben wie Raumvorbereitung, Unterhaltung, Küchendienst zur Seite. Die Veranstaltung findet am 24. Dezember von 18 bis 22 Uhr im Pfarrheim St. Maria Magdalena statt. Nähere Informationen erteilt Valentina Janzen im Caritas-Centrum Geldern, E-Mail valentina.janzen@caritas-geldern.de oder Telefon 02831/9102321.