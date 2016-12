KLEVE. Aus bislang nicht geklärter Ursache brannte am Sonntag, 18.30 Uhr, der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte auf der Spyckstraße in Brand. Das Feuer griff im Bereich des Dachgeschosses auf die angrenzende Doppelhaushälfte über. Es entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.