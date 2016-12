Elfjährige Radfahrerin

EMMERICH. Ein elfjähriges Mädchen ist am heutigen Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Mädchen war laut Polizei-Angaben gegen 7.40 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Zusammen mit zwei Mitschülern fuhr sie auf der vorfahrtsberechtigten ’s-Heerenberger Straße und wollte nach links in den Grollscher Weg abbiegen. Eine unbekannte Autofahrerin wollte vom Grollschen Weg auf die ’s-Heerenberger Straße abbiegen. Das schwarze Fahrzeug stieß in der Einmündung mit der Radfahrerin zusammen. Das Mädchen stürzte zu Boden und verletzte sich. Die unbekannte Fahrerin stieg zunächst aus und erkundigte sich bei dem Mädchen. Dann stieg sie wieder ins Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort. Ihre Mutter brachte die Elfjährige zur Behandlung ins Krankenhaus. Sie wurde dort stationär aufgenommen. Das Fahrrad wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Hinweise an die Polizei Kleve unter Telefon 02821/5040.