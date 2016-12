Erster Gelderner Stadtmeister im Eisstockschießen: „4 Buben“

GELDERN. Zum letzten Eisbahnwochenende lädt die Stadt Geldern auf den Marktplatz ein. Wer das Motto des diesjährigen Winter-Events „Heiß auf Eis“ nochmal nach Herzenslust erleben möchte, sollte die Gelegenheit nutzen.

Zum Beispiel mit Musik aus den Charts am Samstag, 10. Dezember. Ab 17 Uhr präsentiert „Radio Niederrhein“ die beliebte Eislauf-Disco und wird für heiße Stimmung auf dem kalten Tanzboden sorgen. Mit einem musikalischen Highlight geht „Heiß auf Eis“ ins Finale, wie Organisator Rainer Niersmann verrät: „Am Sonntag, 11. Dezember, haben wir noch einmal einen Top-Auftritt an der Eisfläche. Ab 15.30 Uhr sind ‚Gentlemen on the Road‘ bei uns zu Gast. Wir halten also das Stimmungsbarometer hoch!“ Abseits aller Auftritte sind Schlittschuhläufer am Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag bereits ab 10 Uhr willkommen.

Unter großer Publikumsbeteiligung entschieden ist die Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen. Mit den „4 Buben“ steht der erste Gelderner Stadtmeister fest. Die muntere Runde ließ sich auch im Finale gegen die bis dahin ebenfalls souverän auftretenden „Ponter Boulefreunde“ nichts vormachen und marschierte ohne Niederlage durch das Starterfeld. Auf den Plätzen Drei und Vier landeten die Teams der „Stadt-lichen“ und der KKG Geldern. Für Rainer Niersmann eine runde Sache: „Für alle Teilnehmer stand der Spaß absolut im Vordergrund. Alle haben mit Ehrgeiz gespielt aber bis zur Pokalübergabe durch Stadtwerke-Chefin Jennifer Strücker blieb es entspannt und heiter auf der Eisbahn. Ich hoffe, im nächsten Jahr sind alle wieder dabei.“