Einbrecher entwenden 200 Kilogramm schweren Tresor in Nieukerk

NIEUKERK. Unbekannte Täter hebelten am Sonntag, 11. Dezember, zwischen 14.15 und 18.30 Uhr am Rahmer Kirchweg eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten einen etwa 200 Kilogramm schweren Tresor mit fünf Lang- und Kurzwaffen, Bargeld, Uhren und Schmuck. Außerdem entwendeten die Täter mehrere Pelzmäntel. Die Täter luden den Tresor vermutlich vor dem Haus in ein Fahrzeug. Der Eigentümer hat eine Waffenbesitzkarte.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831/1250.