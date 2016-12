Weezer Bürgerpreis 2016 für Elisabeth Voßmöller sowie Bernd Lion und den Gemeindejugendring

WEEZE. Die Gemeinde Weeze zeichnet in diesem Jahr Elisabeth Voßmöller mit dem Bürgerpreis aus Wemb aus. Seit Jahrzehnten setzt sich die Preisträgerin vielfältig, vielseitig, freiwillig und ehrenamtlich für die Menschen und die Gesellschaft in Wemb und Weeze ein.

Ihr soziales, gesellschaftliches und freiwilliges Engagement zeichne sie als Person aus, so die Laudatio des Bürgermeisters. Hinzu würden Kompetenz und Zuverlässigkeit kommen. Als Kochfrau im Ferienlagern während vieler Ferienlager war und ist ihr keine Tätigkeit fremd. Bei der Laienspielgruppe der Theaterabteilung im Musikverein Wemb schlüpft sie sprichwörtlich in viele Rollen, sowohl auf als auch hinter der Bühne und in der Leitung eines Theaterstückes. Insbesondere die muttersprachlichen Rollen sind ihre Profession und beinahe legendär. Auch engagiert sie sich bei den Seniorennachmittagen in Wemb und organisiert und betreut diese wichtigen Veranstaltungen. Zudem ist sie aktiv im Vorstand der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) und im Kirchenvorstand aktiv. Sie betreut hier die Aufgaben und Fragestellungen der Kindertagesstätten. Als Vorsitzende des Vereins und Gruppengemeinschaft e.V Wemb und Hees-Baal, der sich wesentlich auch um das Bürgerhaus in Wemb kümmert, stellt sie ihre Kompetenz zur Verfügung. Ihren Einsatz für die Bürger in allen Altersgruppen ist hier hervorzuheben und möchten wir in diesem Jahr mit dem Bürgerpreis auszeichnen. „Ich hoffe, dass Sie sich die Begeisterung für Ihre Aufgaben bewahren und diese auch weiterhin den Menschen in Weeze und Wemb zu Gute kommen lassen und auch weitergeben“, so Weezes Bürgermeister Ulrich Francken. Due Verleihung des Bürgerpreises 2016 war mit einem Geldpreis von 200,- Euro verbunden. Ein weiterer Weezer Bürgerpreis ging an Bernd Lion und den Gemeindejugendring Weeze. Beide arbeiten seit 40 Jahren für das Ziel, die Jugend zu fördern, der Jugend etwas zu bieten und gleichzeitig Jugendliche an Verantwortung und freiwillige Arbeit heranzuführen und dabei auch noch viel Spaß zu haben. Gegründet, um Jugendarbeit zu strukturieren und auch eine finanzielle Basis zu geben, hat der Gemeindejugendring sich schnell zu einer Instanz in Weeze entwickelt, und das nicht nur für die Kinder und Jugendlichen. Neben der Verbandsarbeit und Koordination der Jugendabteilungen und Vereine wurde man schon früh auch operativ tätig. Man (und auch Frau) organisierte den Kinderkarnevalszug, gründete eine Tanzgarde und Tanzgruppen, bot Freizeiten an und eben auch finanzielle Fördermöglichkeiten. Vor ein paar Wochen hatte der Verein zu seinem 40 jährigen Jubiläum eingeladen und auf vielfältige Weise gezeigt, was in ihm und in den Menschen hinter dem Verein und allen Mitgliedern steckt. Das Motto Jubiläum lautete: „Ein großer Mensch ist der, der sein Kinderherz nicht verliert.“ Personifiziert wird dies oft mit dem Vorsitzenden/der Vorsitzenden, daran wirken aber viele Menschen mit. So steht der Vorsitzende eben auch immer für das Team. Für die vielen, die vor ihm organisiert, verantwortet und viel getan haben. Bernd Lion ist jetzt Vorsitzender des Gemeindejugendringes (GJR). Vorher hat er alle „Karrieren“ der Jugendarbeit verantwortet und die Arbeit geleistet. Den Vorschlag, Bernd Lion zu ehren, haben viele vorgetragen, die Jury war der Meinung, dass man die persönliche Ehrung mit dem des Vereins verbindet, auch und weil der Gemeindejugendring in diesem Jahre 40 Jahre besteht. Bernd Lion hat sich schon in jungen Jahren engagiert: Bei den Messdienern später als deren Leiter, in der Kirchengemeinde, bei der technischen (meist musikalischen) Unterstützung von Veranstaltungen, jahrelang in der katholischen Landjugendbewegung, im BDKJ und im GJR. Seit vielen Jahren ist er auch im Männergesangverein sehr aktiv eingebunden. Bei aller Arbeit ist er auch in vielen anderen ehrenamtlichen Dingen hilfsbereit und immer freiwillig zur Stelle. Er mag es nicht, wenn man ihn in den Focus stellt. „Im Namen des Rates und aller B Bürger spreche ich Dir und dem Gemeindejugendring für euer ehrenamtliches Engagement meinen Dank aus. Euer Einsatz und die Begeisterung für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde ist wichtig und eine Bereicherung für die Gemeinde“, so Bürgermeister Francken. Als Anteil am Bürgerpreis 2016 gab es eine Urkunde und einen Geldbetrag von 600 Euro.