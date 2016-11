Kunstdruckkalender mit Naturmotiven des NABU ist ein Schmuckstück für jede Wand

KREIS WESEL. Die NABU-Kreisgruppe Wesel gibt wieder einen großen Kunstdruckkalender mit Naturmotiven vom Niederrhein heraus. 13 brillante Naturfotos schmücken den neuen, großformatigen Kalender 2017. Das Titelbild zeigt eine gestochen-scharfe Flugstudie eines Weißstorches auf der Bislicher Insel (Foto).

Weitere Motive sind: eine schneebedeckte, uralte Kopfweide, die sonnendurchflutet im Naturschutzgebiet Niederwallach steht; ein futtersuchender Graureiher stolziert majestätisch durch einen Trupp arktischer Wildgänse; ebenso wird die Hochwasserdynamik auf einem Foto aus dem Lippemündungsraum bei Wesel wie auf einem Gemälde ausgezeichnet dokumentiert; zudem wurden auch Feldhasen, Frösche, ein seidig-bunter Schmetterling und ein farbenprächtiger Fasanenhahn jeweils auf einem Monatsblatt in Szene gesetzt. Aber auch die Wildblumenpracht im Orsoyer Rheinbogen und eine glühend-rote Sonnenuntergangsstimmung am Rhein mit Blick auf Xanten sind Impressionen mit nachhaltiger Wirkung und machen diesen Kalender zu einem kleinen Kunstwerk. Das Format beträgt 34 x 44 cm, Kunstdruck, glänzend mit Ringbindung. Der Preis beträgt 16 Euro. Der Gesamterlös aus dem Kalenderverkauf fließt ausschließlich in die NABU-Kinder- und Jugendumweltbildungsarbeit im Kreis Wesel.

„Wer die niederrheinische Natur mit seinen Pflanzen, Tieren und Menschen so liebt wie ich, der muss sich gedulden und auch mehrmals genau hinschauen, um die ganze Fülle zu entdecken,“ sagt NABU-Kreisgruppenvorsitzender Peter Malzbender, der wieder seine Fotos kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Wer einen ersten Eindruck gewinnen möchte, kann sich die Bildmotive unter www.NABU-Wesel.de anschauen.

Der Kalender ist in der NABU-Geschäftsstelle in Wesel, Freybergweg 9 (wochentags von 9 bis 12 Uhr – nicht in den Weihnachtsferien) und zudem in folgenden Verkaufsstellen vor Ort erhältlich: Xanten, Librarium Buchhandlung Marsstraße 12, Dombuchhandlung Xanten, Markt 13, RVR Naturforum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11 sowie in Rheinberg, Buchhandlung M. Schiffer, Holzmarkt 10 und in

Sonsbeck, Creanda, Wallstraße 9.