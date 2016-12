Drei Lkw-Planen auf Autobahnrastplatz „Tomm Heide“ zerschnitten

WANKUM. In der Zeit zwischen Donnerstag, 8. Dezember, 18 Uhr, und Freitag, 9. Dezember, 7 Uhr, zerschnitten unbekannte Täter auf dem Autobahnrastplatz „Tomm Heide“ der A 40 in Höhe Wankum, Fahrtrichtung Duisburg, an drei Sattelaufliegern die Plane. Die Täter entwendeten von einem Auflieger verschiedene Elektrogeräte. Aus den beiden anderen Sattelzügen wurde nichts entwendet. Sie waren nicht beladen. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.