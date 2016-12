Expertise der Mitglieder ist auch auf Bezirks- und Landesebene sehr gefragt – ehrenamtliche Arbeit wird an anderer Stelle fortgesetzt

GOCH. Nach vier Jahren hatte die DLRG-Ortsgruppe Goch, eine der mit über 1.000 Personen mitgliederstärksten Ortsgruppen Deutschlands, nun zu turnusgemäßen Neuwahlen des Vorstandes aufgerufen.

Es ist klar, dass in einem mit vielen verschiedenen Aufgabengebieten so breit aufgestellten Verein die Expertise der Mitglieder auch in den Vorständen auf Bezirks- und Landesebene gefragt ist.

Und so ist es nur nachvollziehbar und konsequent, wenn man nach vielen Jahren an der Spitze dieser Ortsgruppe seine Schwerpunkte in der ehrenamtlichen Arbeit mehr in den Dienst des Gesamtsystems stellt.

Schon im Vorfeld zu den Neuwahlen haben so einige Vorstandsmitglieder nach vielen, sehr erfolgreichen Jahren, ihre Ämter zur Verfügung gestellt und so frühzeitig für eine sehr harmonische Übergabe der Amtsgeschäfte gesorgt.

Um auch eine Kontinuität der Vereinsführung zu gewährleisten, bleiben viele dem Vorstand in neuer Funktion treu. Der neue Vorsitzende Falk Neutzer hat insbesondere dem scheidenden Vorsitzenden Uwe Dziubiella und seinem bisherigen Stellvertreter Norbert Wouters, ebenso wie dem Geschäftsführer Jens von Marienwaater-Janßen und dessen Stellvertreter Frederick Bremer sowie Silke Ounanian für deren hervorragende Arbeit gedankt. Mit seinen zwei neuen Stellvertretern Sascha Wolf und Manfred Görtz freut er sich, unterstützt von seinem sehr schlagkräftigen Team, auf die künftigen Herausforderungen.

Neben dem Vorsitzenden und den beiden Stellvertretern wurden gewählt: Nicole Hebben als Geschäftsführerin, vertreten durch Tina Görtz. Als Schatzmeister wird weiterhin Franz Sackewitz fungieren, er wird vertreten durch Uwe Dzubiella. Frederik Bremer ist neuer Beauftragter für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Als sein Stellvertreter wird Jan Spronk weiterhin die Pressearbeit unterstützen. Andreas Mlodzian-Hoven wurde als Ausbildungsleiter bestätigt. Die Aufgabe des ehemaligen Leiters Einsatz Sacha Wolf wird zukünftig durch den bisherigen Stellvertreter Martin Küsters übernommen. Sein neuer Stellvertreter ist Xaver Schruhl. Die Aufgaben als Vereinsärzte werden Bettina Kell und Dr. Paul Beykirch wahrnehmen. Als Beisitzer ergänzen Norbert Wouters und weiterhin Jörg Thonnet den Vorstand. Weitere Einzelbeauftragungen in den Ressorts, die keine Wahl durch die Mitgliederversammlung erfordern, werden in den nächsten Wochen erfolgen.

Zum Abschluss des offiziellen Teils der Ortsgruppen-Tagung wurden eine große Zahl Ehrungen vorgenommen. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Ehrungen von Peer Hilberath für 40-jährige und Norbert Wouters für 50-jährige Mitgliedschaft. Für ihre verdienstvolle Mitarbeit in der DLRG wurden abschließend Daniel Weigand und Oliver Koch vom Präsidenten des Landesverbandes Nordrhein Rainer Wiedenbrück, mit der DLRG-Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet, bevor der Abend mit fast 100 Mitgliedern in einem gemütlichen Teil ausklang.