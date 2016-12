Straelener Märchenteam begeisterte mit einer zauberhaften Inszenierung über 7.500 Besucher

STRAELEN. Einen Klassiker der Gebrüder Grimm brachte der Kulturring Straelen unter Leitung von Norbert Kamphuis in zwölf Vorstellungen auf die Bühne der frisch renovierten bofrost-Halle. Über 7.500 Kinder und Erwachsene erlebten das zauberhafte Märchen „Die drei Männlein im Walde“ in wunderschöner Kulisse.

Ein gemütliches Müllershaus mit Mühlrad, eine urige Waldhütte und ein prächtiges Königsschloss bildeten das stimmungsvolle Ambiente auf der kompletten Breite der Straelener Stadthalle. Das mit viel Liebe zum Detail geplante Bühnenbild nahm die Zuschauer dann sogleich auch mit in die zauberhafte Märchenwelt. Mit Leben gefüllt wurde die Bühne durch das Schauspielensemble des Kulturrings unter der bewährten Regie von Anita Mysor.

Lebendig, humorvoll und emotional präsentierten die Darsteller die Geschichte der Müllerstochter Noella (Lara Kamphuis), die mit ihrem Vater Hans (Johnny Murkovic) im Müllershaus wohnt und davon träumt einen Prinzen zu heiraten. Eines Tages lernt ihr Vater eine Frau namens Liradona (Kiki Badorrek) kennen, die ebenfalls verwitwet ist und eine Tochter namens Rufina (Maren Heines) hat. Hans und Liradona wollen heiraten. Doch die zukünftige Stiefmutter hat kein gutes Herz und mag Noella gar nicht. Ihre eigene Tochter verwöhnt sie dagegen sehr. Während Noella die ganze Arbeit im Haus alleine erledigen muss, denken sich Rufina und ihre Mutter immer neue Gemeinheiten aus. So befieht Liradona, dass sich Noella auf den Weg in den Wald machen soll, um frische Erdbeeren zu besorgen – keine leichte Aufgabe im Winter. Völlig übermüdet und erschöpft von der eisigen Kälte erreicht Noella mithilfe der Wasserfee Irodinia (Hannah Janssen) das Haus der drei Männlein Karimmel (Geoffrey Janssen), Karammel (Dagmar Gellen) und Karummel (Christian Kempkens), die von Noellas gutem Herz so gerührt sind, dass sie dem Mädchen helfen wollen. Mit ein wenig Magie sorgen sie dafür, dass Noella die Erdbeeren findet. Darüberhinaus soll sich ihr Obstkörbchen immer mit einem Goldstück füllen, sobald Noella ihm eine Erdbeere entnimmt.

1 von 12 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Derweil erreicht Prinz Heremon (Tobias Velmans) mit seinem Diener Gregorius (Anita Mysor) das Müllershaus. Er ist auf Brautschau, was Liradona mit großem Interesse zur Kenntnis nimmt. Sie wünscht sich, dass er ihre Tochter Rufina zur Frau nimmt. Doch sobald Noella wieder ins Müllerhaus zurückgekehrt ist, ist es um den jungen Prinzen geschehen: Er hat sich auf den ersten Blick in die schöne Müllerstochter verliebt. Liradona schickt daraufhin auch ihre Tochter zur Erdbeersuche in den Wald, um es Noella gleich zu tun. Doch die verwöhnte Rufina verärgert die drei Männlein im Walde so, dass sie sie mit einem Fluch belegen: Statt zu sprechen, kann Rufina fortan nur noch wie ein Frosch quaken…

Auch eine weitere List Liradonas geht glücklicherweise nicht auf, so dass am Ende der 90-minütigen Vorstellung zur Freude des Königs (Rudolf Momm) und der Königin (Sandra Straeten) der Hofpage (Thomas Derstappen) und die beiden Schlosswachen (Günter Schmitz und Niklas Behrend) die Hochzeit von Noella und Prinz Heremon verkünden können.

Die zauberhafte Inszenierung begeisterte einmal mehr Kinder und Erwachsene gleichermaßen – mit viel Applaus quittierte das Publikum die wundervolle Aufführung des Straelener Märchenteams. Alle Kinder, die eine Vorstellung des Weihnachtsmärchens „Die drei Männlein im Walde“ besucht haben, können sich nun am großen Malwettbewerb beteiligen, zu dem der Kulturring und die Volksbank an der Niers aufrufen. Alle Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren können allein, mit ihrer Klasse oder Kindergartengruppe, ein Bild von dieser Aufführung malen und es bis zum 24. Januar bei der Geschäftsstelle des Kulturring Straelen, Rathausstraße 1, einreichen. Auf der Rückseite des Bildes sollten Name, Adresse, Alter und gegebenenfalls Schule oder Kindergarten angegeben werden. Zu gewinnen gibt es Preisgelder in Höhe von 1.150 Euro für die Klassen- oder Gruppenkasse. Infos unter www.weihnachtsmaerchen-straelen.de.