UEDEM. Weihnachten ohne Engel? Das geht doch gar nicht! So war am Wochenende wieder „Engelbert“ alias Ruth Tepe, in Uedem im Einsatz. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Hospizarbeit und informierte beim „Büdchenzauber“ die Besucher über ihre Projekte. Streichelschaf „Paul“ war wieder eines der Highlights für die kleinen Besucher. Geduldig ließ er sich von den Kindern kraulen und vermittelte genau die Ruhe, die den „Büdchenzauber“ stets auszeichnet. Natürlich war auch der Besuch des Nikolaus, der wie immer süße Gaben für die Kleinsten dabei hatte, eine Attraktion. Die 18 liebevoll dekorierten Buden auf dem Uedemer Marktplatz boten allerlei Selbstgemachtes und viele schöne Kleinigkeiten rund um Weihnachten an. Abgerundet wurde das zauberhafte Wochenende mit einem schönen Programm.

NN-Fotos: Rüdiger Dehnen