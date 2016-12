Auspowern für den guten Zweck

STRAELEN. Zum dritten Mal veranstaltet Food- und Fitness-Coach Sascha Krüger am Sonntag, 18. Dezember, um 13 Uhr ein 60-minütiges Spendentraining Outdoor. Am Schwimmbad in Straelen, Lingsforter Straße 100, bietet sich die Gelegenheit, sich vor dem Weihnachtsfest noch einmal richtig auszupowern, ordentlich zu schwitzen und dabei für einen guten Zweck zu spenden. Jeder ist herzlich willkommen, egal ob jung oder alt, fit oder weniger fit. Im Mittelpunkt soll das gemeinschaftliche Aktiv-Werden für die gute Sache stehen. Die Höhe des Spendenbetrags wird dabei nicht vorgegeben, sondern kann von jedem selbst festgelegt werden. Der Erlös geht in diesem Jahr an das Projekt „Träume für Kinder“, das Familien mit einem lebensendzeiterkrankten oder behinderten Kind begleitet. Im Fokus stehen hierbei die oft in den Hintergrund tretenden Geschwisterkinder, auch „Schattenkinder“ genannt, denen kleine Lichtblicke beschert werden sollen. Weitere Infos unter www.traeume-fuer-kinder.de.

Anmeldungen zum Spendentraining werden per E-Mail unter info@krueger-food-fitness.de, unter Telefon 0151/18703434 oder über Facebook entgegen genommen. Foto: LH-Fotografie