Immer am ersten Adventswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag

STRAELEN. Wenn in Straelen die Weihnachtsbeleuchtung von den Mitarbeitern des Baubetriebshofes in den Straßen montiert wird, und abends die Innenstadt festlich leuchtet, dann ist die Zeit für den Weihnachtsmarkt nicht mehr fern. Immer am ersten Adventswochenende öffnen die Holzhütten und Stände. Der Duft von Glühwein, Grünkohl, Champignons und Reibekuchen zieht dann über den Marktplatz. So manche weihnachtliche Betriebsfeier beginnt am Freitagabend auf dem Markt mit einem heißen Getränk und endet am Sonntagabend ebenso.

Am Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November, wird es auf der Gelderner Straße und in der Venloer Straße auch Verkaufsstände geben. Damit soll das Angebot umfangreicher gestaltet werden, zumal die Einzelhändler ihre Geschäft länger öffnen wollen. Mit seinem gemütlichen Ambiente besticht der Straelener Weihnachtsmarkt. Das macht auch seinen Flair aus. „Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir uns nicht mit den ‚Großen‘ messen können. Das wollen wir auch nicht. Klein, aber fein ist uns bedeutend lieber. Hier kennt man sich – hier trifft man sich. Das sehen auch unsere Gäste so“, erläutert der Vorsitzende des Werberings den Markt. Mittlerweile haben auch viele Gäste aus den benachbarten niederländischen Orten das Flair des Weihnachtsmarktes für sich entdeckt. Sie kommen nach Straelen, weil sie es „heel gezellig“ finden und auch so manches kaufen.

In diesem Jahr hat sich das Organisationsteam allerdings ein neues Konzept einfallen lassen. Der Weihnachtsmarkt soll noch attraktiver gestaltet werden. „Unser Marktplatz ist einzigartig in seiner Konzeption, das wollen wir unbedingt nutzen“, so Wolfgang Pohle. In der Mitte des Platzes dominiert eine riesige Weihnachtstanne, die in diesem Jahr aus Herongen stammt. Eine neue Beleuchtung mit LED- Lämpchen und einem Stern macht den Weihnachtsbaum noch schöner und üppiger.

Gourmetmeile bildet das Herzstück des Marktes

Die Mitte des Marktes wird das eigentliche Zentrum des Weihnachtsmarktes. Hierfür hat der Werbering Stehtische organisiert, die, gemeinsam mit der „Gourmetmeile“ das „Herzstück“ bilden. Große Schirme schützen gegen eventuelle Nässe, Heizpilze spenden Wärme, damit eine gemütliche Atmosphäre aufkommt. Festlich und adventlich dekoriert, schmücken sie gemeinsam mit den kleinen Tannenbäumen den Markt. Wie in jedem Jahr spendet die Firma Dahlmann die schönen Bäumchen für den Weihnachtsmarkt. Ihnen verleihen rote Kugeln und Schleifen den weihnachtlichen Glanz.

Den äußeren Rahmen stellen 28 Holzbuden dar, in denen das weihnachtliche Angebot präsentiert wird. Sie rahmen das ganze Ensemble ein. Zwischendrin gibt es immer wieder eine Hütte mit Getränken oder Speisen. Auch die Bühne wird in der Mitte platziert. Auf ihr treten neben Karl Timmermann, Michi Weirauch, die Band „Kleinbahn‘“, der Freizeitchor und die Kinder der Straelener Kindertagesstätten auf.

Am Freitag, 25. November, wird der Weihnachtsmarkt ab 16 Uhr geöffnet sein. Die offizielle Eröffnung durch den Bürgermeister erfolgt um 17.30 Uhr. Die Buden und Stände schließen ihre Türen um 21 Uhr. Der Samstag beginnt mit dem Verkauf ab 11 Uhr und endet um 21 Uhr. Auf dem Marktplatz bis zur Kreuzrinne, in der Venloer Straße und in der Gelderner Straße herrscht dann reges Treiben. Am Sonntag, 29. November, beginnt der Weihnachtsmarkt um 11 Uhr und endet um 20 Uhr. Ab 12 Uhr öffnen die Straelener Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Geschäfte. Dazu ist die Innenstadt vom Straßenverkehr gesperrt, damit die Besucher ungehindert durch die Stadt spazieren können.

Am Sonntag gibt es noch einen besonderen Programmpunkt: Um 14 und 17 Uhr werden jeweils zehn Einkaufsgutscheine á 25 Euro des Werberings verlost. Die Gewinner werden auf dem Weihnachtsmarkt bekannt gegeben. Die Lose gibt es in den teilnehmenden Geschäften als Vorgeschmack auf die am 1. Dezember startende Weihnachtsverlosung.

Turmbläser stimmen

auf den Advent ein

Die Turmbläser des Reitervereins stimmen die Gäste ab 12 Uhr auf den ersten Adventssonntag ein. Ein besonderes Erlebnis wird für viele Kinder ein Kamel sein, das durch die Straßen geführt wird. Begleitet wird es von den Märchenfiguren des Kameradschaftlichen Liebhaber-Theaters. Wie in jedem Jahr besucht der Nikolaus mit seinem Engel die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt, um Süßigkeiten zu verteilen. Kinder, die es bunt mögen, können sich auf der Bühne das Gesicht schminken lassen. Zugunsten des Vereins Karunai wird es eine amerikanische Versteigerung geben, die von Bernd Heines moderiert und geleitet wird. Den Sonntagabend beschließt die Band „Kleinbahn“ musikalisch von 18 bis 20 Uhr auf der Marktbühne.

Natürlich ist das Parken, wie immer, in Straelen kostenlos. Parkmöglichkeiten gibt es reichlich rund um die Innenstadt. Die Parkplätze sind ausgeschildert und fußfläufig schnell erreichbar.