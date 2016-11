In den letzten Wochen insgesamt 14 Defibrillatoren bestellt

WACHTENDONK. Im Mai dieses Jahres berichtete die Gemeinde von den Bemühungen der Freiwilligen Feuerwehr Wachtendonk – unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt – möglichst viele Defibrillatoren für das Gemeindegebiet zu beschaffen. Einerseits handelte es sich um einen Spendenaufruf, um automatische externe Defibrillatoren (AED) bereitstellen zu können, andererseits um einen Appell an Arbeitgeber, Gastwirte, Kirchen und Vereine, selbst AED zu beschaffen und in ihren Zuständigkeitsbereichen bereitzuhalten.

Die Anstrengungen waren sehr erfolgreich. Bisher gingen über 9.500 Euro an Spendengeldern ein. Hinzu kamen die Aufträge von mehreren örtlichen Gewerbebetrieben und der katholischen Kirchengemeinde St. Marien, so dass in den letzten Wochen insgesamt 14 AED bestellt werden konnten.

Die Feuerwehr verfolgt das Ziel, möglichst identische AED zu verteilen, so dass die Laienhelfer Geräte mit gleicher Handhabung vorfinden (wobei anzumerken ist, dass die Bedienung aller auf dem Markt befindlichen AED selbsterklärend und unproblematisch ist). Nach eingehendem Geräte- und Preisvergleich sprachen sich die Feuerwehrleute für die Beschaffung des AED Zoll Plus aus. Ausschlaggebend war hierbei, dass dieser AED den Helfer durch besondere Technologie bei der Reanimation unterstützt. Mittels Sprachansage gibt dieser AED Auskunft zu der Qualität der Herzdruckmassage, wenn notwendig Anweisungen zur empfohlenen Kompressionstiefe und -frequenz. Zudem ist dieser für den Einsatz sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern geeignet.

Zwischenzeitlich wurden die AED von der Herstellerfirma an die Gemeindeverwaltung ausgeliefert, so dass jetzt die förmliche Übergabe durch Andreas Cleve an den Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt und den Feuerwehrarzt Dr. Sebastian Turinsky erfolgen konnte.

Die Hauptinitiatoren der Aktion der Feuerwehr, Dr. Sebastian Turinsky, Bernd Dhonau, Henrik Kretz und Michael sowie Herbert Bosch nahmen die AED sehr erfreut entgegen. Die Feuerwehrkameraden werden die Geräte in den nächsten Tagen ausliefern beziehungsweise an den vorgesehenen Standorten montieren. Die Lieferfirma der AED sponserte für die Feuerwehr Wachtendonk einen Trainings-AED und eine Übungspuppe mit Zubehör. Dieses Equipment wurde bereits vor einigen Wochen ausgeliefert, so dass Dr. Sebastian Turinsky und der stellvertretende Löschzugführer Henrik Kretz diesen Übungs-AED bereits bei der Grundausbildung von jungen Feuerwehranwärtern einsetzen konnten. Es ist erklärtes Ziel aller Beteiligten, diese Aktion auch in Zukunft fortzuführen, um dem plötzlichen Herztod auch weiterhin entgegen zu treten.

Die jeweiligen Standorte aller Defibrillatoren im Kreisgebiet können über die Datei des Kreises Kleve www.kreis-kleve.de/Defibrillatoren abgerufen werden.

Auskünfte zum Sponsoring, zur Beschaffung von AED in Eigeninitiative oder zu örtlichen Schulungsmaßnahmen erteilt Herbert Bosch im Rathaus Wachtendonk, Telefon 02836/ 915537, E-Mail: herbert.bosch@wachtendonk.de.