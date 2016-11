Vollsperrung der Kreisstraße 40 in Kerken beginnt am 30. November

KERKEN. Am Mittwoch, 30. November, beginnen Tiefbauarbeiten an der Straße Baersdonk (K 40) in Kerken. Diese Arbeiten zur Erneuerung eines Rahmendurchlasses für die Winternamer Landwehr erfordern eine Vollsperrung der K 40, und zwar zwischen Winternam und Baersdonker Straße. Während der Bauarbeiten, die voraussichtlich bis zum 16. Dezember andauern, ist der Baustellenbereich auch für Fußgänger und Fahrradfahrer gesperrt. Der Verkehr wird aus Richtung Winternam über die Straße Winternam zur B 9 und K 40 umgeleitet. Aus Richtung Geldern erfolgt die Umleitung über die Baersdonker Straße, Schoulendyck und Neesendyck nach Winternam. Die Umleitungsstrecken werden entsprechend ausgeschildert. Ansprechpartner für die Baumaßnahme ist das Sachgebiet Straßenbau des Kreises Kleve.