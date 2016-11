Weihnachtspostaktion anlässlich des 6. Weihnachtsmarktes auf Schloss Steprath in Walbeck

WALBECK. Wer schon einmal die „Himmlische Weihnacht“ auf Schloss Steprath in Walbeck erlebt hat, wird es nicht mehr missen möchten, so die Veranstalter. Daher sind alle großen und kleinen Gäste zur bereits sechsten Auflage des Weihnachtsmarktes, der am langen Adventswochenende vom 2. bis 4. Dezember rund um das Walbecker Schloss stattfindet, eingeladen.

„Wie in jedem Jahr dürfen sich die Besucher auf ein festliches und weihnachtliches Ambienté freuen“, sagt Ines Magnor, Verwalterin auf Haus Steprath in Walbeck. Im ganzen Schloss als auch in den Zelten in den anliegenden Parkanlagen präsentieren rund 43 regionale Aussteller ihre Waren. „Diesmal ist auch der Garten geöffnet“, betont sie.

Handverlesen, originell und wunderschön

Das Angebot reicht von handgemachten Geschenken, Holzspielzeug, Christbaumschmuck, Weihnachtskrippen und -figuren bis hin zu Kräutern, Kerzen, Fellen und Keramik.

Um wem beim Stöbern und Bummeln hungrig wird, für den gibt es vor Ort zahlreiche kulinarische Spezialitäten wie zum Beispiel geräucherte Forellen. Der traditionelle Glühwein darf dann natürlich auch nicht fehlen.

Und damit die weihnachtliche Stimmung perfekt ist, wird der Markt von verschiedenen Live-Künstlern an allen drei Tagen begleitet. Zu später Stunde dürfen sich die Besucher auf eine spektakuläre Feuershow am Samstagabend ab etwa 21 Uhr freuen. Für die Kinder hat man ein ganz besonderes „himmlisches Weihnachtsprogramm“ zusammengestellt. So können sie unter anderem unter fachkundiger Betreuung ganztätig in der „Himmelswerkstatt“ ihre Geschenke basteln. Die Bastelaktion kostet einen Euro pro Kind. „Das gesammelte Geld wird gespendet und kommt den Walbecker Kindergärten zugute“, sagt sie. „Im letzten Jahr kamen leider nur 136 Euro zusammen, aber vielleicht wird es diesmal mehr.“

An jeden Tag des Weihnachtsmarktes um Punkt 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann mit seinen beiden Steprather Weihnachtsponys, die die Weihnachtspost nach Himmelpfort bringen. Bei den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes haben die Veranstalter auch an die Berufstätigen gedacht: So ist der Weihnachtsmarkt am Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.

Weihnachtspostaktion

Neben dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Steprath findet in diesem Jahr auch die sogenannte „Steprather Weihnachtsmannpostaktion“, die unter der Schirmherrschaft des Ortsbürgermeisters Udo Simon steht, statt. Weihnachtlich gestaltete Briefkästen in der Walbecker Geschäftsstelle der Volksbank an der Niers, bei Bücher Keuck in Geldern, der Fleischerei Borghs in Straelen sowie am Schloss Steprath selbst warten auf die Wunschzettel der Kinder. „Wer mitmachen möchte, kann seinen Brief an den Weihnachtsmann (Weihnachtsmanpostfiliale, 16798 Himmelpfort) oder an das Christkind (51777 Engelskirchen) schicken“, erklärt Ines Magnor. Die eigene Adresse sollte im Brief stehen, damit die Briefe bis Heiligabend auch beantwortet werden können. Eine Briefmarke ist nicht notwendig.

„Die Aktion liegt uns sehr am Herzen“, sagt sie abschließend. „Schade ist, dass die Stadt Geldern als Partnerstadt von Fürstenberg und somit auch Partner der Ortschaft Himmelpfort das Briefkastenprojekt nicht unterstützt.“ Sie freut sich aber, dass nun ein vierter Standort für einen Weihnachtsbriefkasten gefunden wurde, nämlich die Infotheke im Bürgerbüro.