Straelen: Räuchersteine lösten Alarm des CO-Warnnmelders aus

STRAELEN (ots). Die Feuerwehr rückte am Freitag, 25. November, um 9.18 Uhr, zu einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Rathausstraße aus. Fünf Bewohner hatten in einem Zimmer in einer Tonschale Räuchersteine verbrannt und dabei das Fenster sowie die Tür geschlossen gehalten. Die bei der Verbrennung beabsichtigte duftende Rauchentwicklung verursachte einen Alarm des Kohlenmonoxidmelders. Der Feuerwehreinsatz war schnell beendet. Die Feuerwehr öffnete das Fenster und lüftete den Raum. Die fünf Bewohner wurden mit dem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Vier Personen wurden nach ambulanter Behandlung entlassen. Eine 20-jährige Frau verblieb stationär zur Beobachtung im Krankenhaus.