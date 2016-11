An der Verlegung des Gedenksteins nahmen viele Bürger teil

KEVELAER. Tief bewegt zeigte sich Elisabeth Wackers von der großen öffentlichen Anteilnahme an der Verlegung eines Stolpersteines in Kevelaer, mit dem nun an das Schicksal ihrer im Januar 1945 in der Landesheilanstalt Uchtspringe im Alter von 39 Jahren ermordeten Mutter Maria Wackers erinnert wird (die NN berichteten in ihrer Ausgabe von Samstag, 19. November).

Der Künstler Gunter Demnig verlegte den Stein in Form einer Gedenktafel aus Messing vor dem einstigen Wohnhaus der Eheleute Maria und Josef-Franz Wackers auf der Maasstraße 35 in Kevelaer. Damit solle der Unrechtskultur des Nationalsozialistischen Regimes eine Erinnerungskultur entgegen gesetzt werden, so Elisabeth Wackers in ihrer Ansprache. Die Verlegung der Stolpersteine sei bewußt keine Massenverlegung, um so der einstigen Massenvernichtung von Menschen etwas entgegen zu setzen. „Wir geben den Opfern mit dem Gedenken posthum ihre Würde zurück“, sagte Elisabeth Wackers. Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler berichtete über das Schicksal von Maria Wackers, das sie aufgrund eines Nervenzusammenbruchs in die Landesheilanstalt Uchtspringe eingeliefert worden sei und auf deswegen gleich als „geisteskrank“ eingestuft und ermordert worden sei. „Da ist eine sehr tragische Geschichte. Sie geht mir sehr nahe“, so Pichler. „Es war ein völlig überflüssiger Tod“. Kevelaers Wallfahrtsrektor Lohmann mahnte die Anwesenden, zu denen auch eine Gruppe von Schülern des Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasiums zählte, zur Achtsamkeit gegenüber jeder Form von Extremismus. Lohmann zelebrierte den anschließenden Gedenkgottesdienst, in dem aller Opfer von Gewalt und Terror auf der ganzen Welt gedacht wurde.