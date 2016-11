ALPEN. Heute morgen, 23. November, gegen 9 Uhr ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A57 in Höhe der Anschlussstelle Alpen. Ein LKW-Fahrer war in Richtung Köln unterwegs. Beim Überholen eines anderen LKW´s platze an seinem Fahrzeug ein Reifen, er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr durch die Mittelleitplanke. Dabei stieß er auf der gegenüberliegenden Fahrbahn mit einem anderem LKW zusammen, der Spirituosen geladen hatte und beim Zusammenstoß in Flammen aufging. Ein PKW-Fahrer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, fuhr in die Unfallstelle und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber kam zur Einsatzstelle. Zurzeit ist die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt, teilt die Polizei mit.