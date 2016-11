Kabarettist Stefan Verhasselt gastiert am 2. Dezember im Goli-Theater

GOCH. Frei nach der Devise „Wer kommt, der kommt“ hat Stefan Verhasselt sein viertes Kabarett-Programm benannt, das im Januar 2016 Premiere feierte.

Am Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr, gastiert er im Goli-Theater, Brückenstraße 39. Was aber, wenn nach dieser Einladung tatsächlich alle kommen: Die „Im-Flugzeug-Zuerst-Aufsteher“, die konsequent zu Parties „Zu-Früh-Kommer“, die „Auf den Enkeltrick-Reinfaller“ und jene, die sich bis zur letzten Sekunde alle Hintertürchen offen lassen, um ja nicht am falschen Hot-Spot zu sein?

Dann gibt es einen unterhaltsamen Kabarettabend mit scharfen und charmanten Analysen des täglichen Daseins! Oberhalb der Gürtellinie, aber manchmal auch unterhalb der Grabkante. Mit viel Wortwitz und vielen neuen Lachern. Stefan Verhasselt erläutert beispielsweise den überlebenswichtigen Unterschied zwischen „Betuppen“ und „Betrügen“ und macht seine Zuschauer zu Zeugen der dramatischen Entwicklung, die ein scheinbar harmloser Rucola-Salat auslösen kann.

Auch die Fortsetzung der typischen sprachlichen Eigenheiten des Niederrheiners gehört zum neuen Soloprogramm des bekannten Kabarettisten. Im Januar 2006 stand der populäre WDR-Moderator Stefan Verhasselt erstmals mit seinem Solokabarett auf der Bühne. Seitdem hat er schon mehrfach die wunderbare Atmosphäre im Goli-Theater sehr genossen und freut sich schon jetzt „auf den kleinsten und am liebevollsten dekorierten Backstage-Raum“ seiner Kabarettisten-Karriere. Karten gibt es bei der Kultourbühne Goch, Markt 2, Telefon: 02823/320-202.