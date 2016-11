Pkw schleudert gegen Haus – Fahrer schwer verletzt

WINNEKENDONK (ots). Ein 54-jähriger Mann aus Duisburg war am Donnerstag, 24. November, gegen 5.40 Uhr, in einem Toyota Yaris auf der Sonsbecker Straße in Richtung Sonsbeck unterwegs. Vor der Einmündung zur Rühlenstraße geriet der 54-Jährige auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Toyota schleuderte nach links von der Fahrbahn und prallte frontal gegen den Eingangsbereich eines Hauses. Anschließend schleuderte das Fahrzeug herum und prallte mit der rechten Seite erneut gegen das Haus. Der 54-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand hoher Sachschaden am Haus und am Pkw.