„Bewegt älter werden“: Bewegungsangebot des KSB jetzt auch in Straelen

STRAELEN. Der Kreis-Sportbund Kleve, der SV Straelen und die AOK wollen ab dem kommenden Jahr auch die Senioren in Straelen in Bewegung bringen. Ab Januar soll es im Marien-Haus der Caritas das Bewegungsangebot „Bewegt älter werden – bewegt jung bleiben“ für Bewohner und Gäste geben. Die Organisatoren hatten jetzt zu einer ersten Schnupperstunde eingeladen.

Bereits 15 Senioreneinrichtungen im Kreis Kleve haben sich dem Programm angeschlossen. Der Kreis-Sportbund Kleve hat das Projekt vor einigen Jahren initiiert. Mit seinem vorbildhaften Charakter hat es 2014 das Modellprojekt „Bewegende Alteneinrichtungen und Pflegedienste“(BAP) des Landes-Sportbundes NRW mit geprägt. Ziel des Angebots ist es, Mobilität und Selbstständigkeit bis ins hohe Alter zu fördern und zu erhalten. Marcel Ernst vom KSB: „Wir wollen damit Senioren aus dem Marien-Haus und aus der Nachbarschaft erreichen. Die Sitzgymnastik ist ein offenes Angebot.“ Waltraud Wiggers aus Kempen wohnt seit einer Woche im Marienpark direkt neben dem Seniorenheim. Sie freut sich schon über die Möglichkeit, ihre Nachbarn kennenzulernen: „Ich finde das Angebot klasse und werde auf jeden Fall mitmachen.“

Monika Wiegand aus Wachtendonk leitet seit sechs Jahren die Gymnastikgruppe in der Seniorenresidenz „Im Hagenland“. Hier wird das Angebot sehr gut genutzt. Die Straelener Frauen und Männer, die zur Kennenlern-Stunde in die Cafeteria des Marienhauses gekommen waren, lud sie auf herzliche Art zum Mitmachen ein. Mit Armen, Beinen und bis in die Fingerspitzen kamen die Teilnehmer dabei in Bewegung. „Jeder macht einfach mit so gut er kann“, betonte sie. Marcel Ernst erläuterte den wissenschaftlichen Hintergrund: „An erster Stelle stehen natürlich Spaß und Freude an der Bewegung.

Zudem zeigt eine Untersuchung aus dem Jahr 2014, dass die Sturzgefahr der Teilnehmer deutlich sinkt. Auch die Beweglichkeit und Mobilität werden besser. Sie verbessern ihre Selbstständigkeit und sie knüpfen neue Kontakte“, versprach er in seinem Vortrag. Gleichzeitig fördert das Angebot das Zusammenleben. Denn neben dem Sport gehört auch die Geselligkeit bei Kaffee und Kuchen zu den wöchentlichen Treffen dazu. Die Teilnahme kostet einen Euro pro Stunde. Davon wird der Übungsleiter, der vom SV Straelen gestellt werden soll, bezahlt. „Und was übrig bleibt, kommt in eine Kasse, aus der dann in regelmäßigen Abständen eine niederrheinische Kaffeetafel finanziert wird“, so Ernst weiter.

Marien-Hausleiter Markus Kremer: „Wir freuen uns, so das Freizeitangebot für unsere Bewohner erweitern zu können.“ Starten soll das Bewegungsangebot Anfang 2017. „Wir verteilen in den kommenden Wochen Info-Flyer, um das Angebot bekannt zu machen, und wir hoffen natürlich auf eine große Nachfrage“, so Markus Ernst.