Welches Gebäude zeigt unser Weihnachtsrätsel?

XANTEN. In der letzten Woche war das erste Puzzle-Stück des NN-Weihnachtsrätsels zu sehen. Zugegeben, das Lösen war eine nicht ganz leichte Aufgabe und es gelang erst wenigen. Doch nun wird‘s ja von Woche zu Woche leichter, wenn weitere „Bauteile“ aufgedeckt werden.

Das Mitmachen ist nicht allzu schwer – und es lohnt sich, denn wir verlosen Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von über 1.000 Euro, die bei den Mitgliedsbetrieben der IGX in Xanten eingelöst werden können. Außerdem lockt ein Gutschein für zwei Übernachtungen für zwei Personen in diesem zu erratenden Gebäude (es ist nicht barrierefrei und kann im Januar oder Februar 2017 von Montag bis Donnerstag gebucht werden).

Zwei von vier Teilen des historischen Gebäudes sind heute zu sehen. Sobald Sie glauben, das Gebäude erkannt zu haben, können Sie per E-Mail an unserem Gewinnspiel teilnehmen und uns den Namen des Gebäudes mitteilen.

In jeder Woche werden Gewinner von Einkaufsgutscheinen ermittelt. Damit wir Ihnen die Gutscheine zusenden können, schreiben Sie bitte unbedingt Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer in die e-mail. Diese schicken Sie an: gewinnspiel@xanten.nno.de (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)

Einsendeschluss für die heutige Rätselausgabe ist Freitag, 2. Dezember, 15 Uhr. Nächste Woche folgt dann das dritte Puzzle-Teil, das Sie der Lösung garantiert näher bringen wird. Viel Spaß beim Puzzeln.