Zeugen gesucht: LKW-Fahrer muss einem SUV ausweichen und prallt gegen Baum

ISSUM/SEVELEN. Ein 55-jähriger Mann befuhr gestern Nachmittag, 28. November, gegen 13.55 Uhr mit seinem orangen Lkw der Marke Iveco die Issumer Straße von Sevelen in Richtung Issum. Unmittelbar hinter einer Linkskurve kam dem Lkw im Bereich der Einmündung Issumer Straße/Zum Schießstand ein Pkw SUV entgegen. Der SUV fuhr auf dem Fahrstreifen des Lkw. Der Lkw wich nach rechts aus, kam auf den Grünstreifen und prallte mit der rechten Seite des Führerhauses gegen einen Straßenbaum. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Wer Angaben zum Verkehrsunfall machen kann, meldet sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831/1250.