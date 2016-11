Aufführung am 27. Novenber in der Clemenskirche

KEVELAER. Einen vielversprechenden musikalischen Auftakt in die Advents- und Weihnachtszeit gestalten die Kinderchöre der Basilikamusik am ersten Adventssonntag, 27. November, 17 Uhr, in der Clemenskirche im Klostergarten.

Gut fünfzig Mädchen und Jungen im Alter zwischen sieben und 17 Jahren singen und spielen die Geschichte des großen Königs von Israel. Die Geschichte erzählt von David, als er noch ein Junge war und Freundschaft mit Jonathan schließt, dem Sohn von König Saul. David hört vom Propheten Samuel, daß er eines Tages selber König sein wird, ahnt aber nicht, was damit auf ihn zukommt. Weil David zauberhaft Harfe spielt und Menschen von ihrer Schwermut heilen kann, wird König Saul auf ihn aufmerksam und holt ihn an seinen Hof. Als David dann im Krieg gegen die Philister den Riesen Goliath besiegt und zum Helden wird, schlägt Sauls Wohlwollen in Hass um. Doch Jonathan hält David die Treue durch alle Gefahren hindurch bis der Tag kommt, als sich die Prophezeiung für David erfüllt. In der Reihe biblischer Singspiele in den zurückliegenden Jahren ist David und Jonathan für die jungen Sänger der Basilikamusik ein besonders schönes. In passenden Kostümen und unterstützt von zahlreichen Choreltern verspricht die etwa einstündige Aufführung in der Clemenskirche ein stimmungsvolles Erlebnis für Jung und Alt. Da die Sitzplatzkapazitäten begrenzt sind, empfiehlt der Veranstalter, rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung da zu sein.