Kevelaer: Überfall vom Juni des Jahres

KEVELAER (ots). Eine 91-Jährige Frau war am 3. Juni dieses Jahres, gegen 8 Uhr, in ihrer Wohnung auf der Annastraße überfallen worden. Die Täterin hatte sich unter dem Vorwand, dass sie einen Euro für ein Telefonat benötige, Zutritt zur Wohnung verschafft. Als die 91-Jährige eine Gelddose hervorholte, erfasste die Täterin sie von hinten und drückte sie zu Boden. Die Täterin entriss der 91-Jährigen die Gelddose und flüchtete. Da die Täterin versucht hatte, die 91-Jährige zu ersticken, wurde die Tat als versuchter Mord und schwerer Raub qualifiziert. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort DNA-Spuren, die zu einer 50-jährigen Frau aus Kevelaer führten. Sie war bereits wegen verschiedener Eigentumsdelikte kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft Kleve erwirkte einen Haftbefehl. Die 50-Jährige wurde festgenommen und befindet sich zur Zeit in Untersuchungshaft.