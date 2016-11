Kellerbrand in Eyll – Hausbewohner mussten evakuiert werden

EYLL. Vermutlich ausgehend von einem Sicherungskasten kam es am Sonntag, 27. November, gegen 3.55 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße in Eyll zu einem Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr war Rauch im Treppenhaus bereits bis ins Dachgeschoss gezogen. Nach Löschen des Feuers im Keller musste eine Bewohnerin der insgesamt sieben anwesenden und evakuierten Hausbewohner einem Krankenhaus zugeführt werden. Bei ihr bestand der Verdacht einer Rauchgasintoxikation. Auf Grund der fehlenden Stromversorgung ist das Haus nicht bewohnbar. Gebäudeschaden entstand nach ersten Feststellungen jedoch nicht.