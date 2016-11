Hausbrand in Weeze: Verdächtiger festgenommen

WEEZE (ots). Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet am Donnerstag, 24. November, gegen 19.50 Uhr, eine Doppelhaushälfte auf dem Nachtigallenweg in Brand. Das Gebäude brannte in voller Ausdehnung, der Nahbereich war durch die Rauchgase stark verqualmt, eine Annäherung an das Haus war der Feuerwehr nur mit entsprechender Schutzausstattung möglich. Eine Bewohnerin des Hauses wurde vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation stationär im Krankenhaus behandelt. Das Feuer griff im Bereich des Dachgeschosses auf die angrenzende Doppelhaushälfte über, wodurch auch hier Sachschaden entstand. Die Feuerwehren Weeze, Wemb und Kevelaer waren mit etwa 50 Mann unter Leitung von Michael Winthuis im Einsatz. Der Nachtigallenwegwar im Bereich des Brandortes gesperrt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Ermittlungen wurde am Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, ein 32-jähriger Mann aus Weeze vorläufig festgenommen. Aufgrund von Zeugenaussagen war der Mann in Verdacht geraten, dass er das Haus in Brand gesetzt haben könnte. Der Brandort wird derzeit durch einen Brandsachverständigen untersucht. Der 32-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.