24. Gocher Narren-Kap bot den Zuschauern viel spannenden Fußball und großen Spaß

GOCH. Einmal im Jahr werden in Goch die Uniformen der Karnevalisten gegen die Sportsachen getauscht, dann heißt es, seine Farben auf dem Fußballplatz zu vertreten: Zum 24. Mal fand unter Federführung der Gocher Viktoria der Gocher Narren-Kap statt.

Wieder einmal zeigten die Aktiven ihre brillante Technik am Ball und begeisterten die zahlreichen Zuschauer auf der Tribüne der Dreifachturnhalle an der Gesamtschule mit technisch überzeugenden, wie taktisch versierten Spielen.

Gespielt wurde in zwei Gruppen, um die diesjährigen Finalteilnehmer zu ermitteln. In Gruppe 1 setzte sich die wiedererstarkte Tanz und Reitergarde des Clubs der Pferdefreunde vor dem Kolping Karneval Komitee durch. Auf den Plätzen drei bis fünf landeten in Gruppe 1 die IPK Pfalzdorf vor den Karnevalisten der Gocher Concordia und den bravourös kämpfenden Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Goch. In der Gruppe 2 glänzte erneut die spielerische Klasse des Musikverein Goch. Ohne Probleme führten sie die Gruppe am Ende vor dem AKV Asperden an. Auf den Plätzen landeten die gastgebende Viktoria vor der 1. GGK Rot-Weiß und der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort.

Unter großem Applaus marschierte das zukünftige Prinzenpaar der Stadt Goch, Johannes IV. und Lisa I. von der Prinzengarde der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort, mit ihrem Gefolge und unter musikalischer Begleitung des Gocher Musikvereins, in die Sporthalle ein. Sie nutzten die Möglichkeit, den sportlichen Karnevalisten ihre Aufwartung zu machen und ihre närrischen Grüße zu überbringen.

Im Spiel um Platz drei behielt der AKV Asperden gegen die Kolpingfamilie vom Sieben-Meter-Punkt mit 3:1 die Oberhand. Im spannenden Endspiel zeigten die Teams vom Musikverein und die Reitergarde ihre Qualitäten. Keiner Mannschaft gelang in der regulären Spielzeit ein Treffer, so dass auch der Gewinner des Siegerpokals vom Sieben-Meter Punkt ermittelt werden musste. Beide verwandelten mehr oder weniger sicher (2:2 nach fünf Schützen), so dass es hier ein Duell im Stechen gab. Die Reitergarde legt vor und vergab ihre Chance auf den Sieg, denn Ecki Beniers ließ dem Tormann keine Chance und verwandelte eiskalt zum Turniersieg. Verdient streckte der Gocher Musikverein bei der Siegerehrung den Wanderpokal als Titelverteidiger in die Höhe. Alle Mannschaften wurden bei der Siegerehrung bedacht und für ihren fairen Einsatz ausgezeichnet.

Verlosung

Bei der großen Tombola des Gocher Narren-Kap blieben viele Preise in der Halle, jedoch warten folgende Preise noch auf ihre Gewinner: 0013, 0621, 0704, 0895, 1237, 1406, 1415, 1693, 1793, 1881, 1883, 2034, 2044, 2211, 2266, 2515, 2629, 3180, 3239, 3267, 3276, 3313, 3378, 3480, 3492, 3591, 3618, 3658, 3672, 3735 und 3937 (alle Angaben ohne Gewähr). Die Gewinne liegen zur Abholung bereit. Im Vorfeld wird um eine terminliche Absprache unter Telefon 02823/95453 gebeten.