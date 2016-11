Goch: Garagenbrand zerstörte zwei VW-Käfer

GOCH. Eine Garage am Nordring geriet am Dienstagmittag, 22. November, im Brand. Die Garage grenzt an ein Wohnhaus. In der Garage befanden sich zwei VW Käfer. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Goch gelöscht. Die Löscharbeiten waren gegen 13.30 Uhr beendet und der Nordring war für die Dauer gesperrt. Die Garage brannte vollständig aus. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der Brandort wird durch einen Brandsachverständigen untersucht werden.