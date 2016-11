Geldern ist „heiß auf Eis“: Eislauf-Spaß auf dem Marktplatz

GELDERN. Vorweihnachtszeit mal sportlich und gemütlich zugleich: Auf eine Natureisbahn und die Veranstaltung „Geldern – Heiß auf Eis“, die am Freitag, 25. November, auf dem Gelderner Marktplatz sowohl zum sportlichen Einsatz auf Kufen als auch zum gemütlichen Verweilen einlädt, freut sich die Stadt Geldern. Bis Sonntag, 11. Dezember bietet die Natureisfläche in einer Größe von 12,5 x 20 Metern Eisspaß pur – nicht nur für die Schüler der Gelderner Schulen, die ihre Kufen schon poliert haben. Ein Besuch lohnt sich auch für die Gäste, die sich nicht aufs Eis trauen. Für sie gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. Los geht’s am Freitag, 25. November, um 17 Uhr mit der Eislauf-Disco. Mit fettem Sound und toller Lasershow legt „Radio Niederrhein“ los und bietet allen Gästen auf und neben der Eisfläche Gelegenheit zum Tanzen. Die große Eröffnungsgala steigt am Samstag, 26. November, ab 18 Uhr. Mit Eiskunstläufern vom GSC Moers, Feuer-Akrobaten, viel Musik und Entertainment, moderiert von Werbering-Geschäftsführer Gerd Lange. Bürgermeister Sven Kaiser: „Selbstverständlich behalten wir beliebte und bewährte Traditionen bei. Das gilt auch für das ‚After-Work-Meeting‘ des Werberings – immer mittwochs ab 18 Uhr mit Livemusik.“ Rund um die Eisbahn sorgen Imbiss- und Getränkestände für das leibliche Wohl. Dabei darf auch der richtige Glühwein nicht fehlen. Spannend wird ganz sicher die „Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen“, die die Stadtwerke Geldern ins Leben gerufen haben. Das komplette Programm ist auf der Internetseite der Stadt Geldern hinterlegt und auf www.geldern.de im Veranstaltungskalender zu finden. Fragen beantworten die Mitarbeiter im Amt für Tourismus und Kulturbüro im Rathaus am Issumer Tor, erreichbar unter Telefon 02831-398555. Anfragen per mail an tourismus@geldern.de.