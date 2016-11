„Heiß auf Eis“ ist das Motto im vorweihnachtlichen Geldern. Bis 11. Dezember lädt eine 250 Quadratmeter große Eislauffläche auf dem Markt zum Runden drehen ein, inklusive Rahmenprogramm. Am heutigen Montag und am Mittwoch finden die Vorentscheidungen der Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen statt, zum ersten After-Work-Meeting lädt der Werbering am Mittwoch ein und an den Samstagen steigen die Radio Niederrhein-Eislauf-Discos. Die Organisoren von der Stadt Geldern, dem Werbering, den Stadtwerken Geldern und der Volksbank an der Niers freuen sich auf das eisige Vergnügen in den nächsten zwei Wochen. Alle Termine im Überblick gibt‘s auf www.geldern.de. NN-Foto: Theo Leie