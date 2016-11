Gesundheitstag zum Thema „Gesunder Schlaf“ am 3. Dezember auf dem Gesundheitscampus in Geldern

GELDERN. Schlafen tut nicht nur gut, sondern steigert auch das Wohlbefinden. Doch viele Menschen kommen erst gar nicht dazu – sie leiden an Schlafstörungen. Welche Möglichkeiten es zur Problemlösung gibt, stellen das St.-Clemens-Hospital, die Gelderland-Klinik und das MVZ Gelderland beim Gesundheitstag 2016 zum Thema „Gesunder Schlaf“ am Samstag, 3. Dezember, ab 11 Uhr auf dem Gesundheitscampus in Geldern vor. Erstmals sind nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Patienten und Interessierte eingeladen, kostenlos daran teilzunehmen.

„Ursprünglich war unsere Veranstaltung ausschließlich für Mitarbeitende des Krankenhauses, der Gelderland-Klinik und des MVZ gedacht“, sagt Andreas Kohlschreiber, Pflegedirektor im St.-Clemens-Hospital. „Letztendlich erkannten wir aber, dass das Thema für viele Menschen von großem Interesse ist. Denn Schlaflosigkeit oder gestörter Schlaf sind weit verbreitet.“

Vorträge, Workshops und umfassende Informationen

Karla Bergers, Pflegedirektorin in der Gelderland-Klinik, ergänzt: „Wir wissen, dass es nicht die eine Lösung für das Problem gibt, denn Schlafstörungen haben mannigfaltige Ursachen. Sie sind so individuell wie die Betroffenen selbst.“ So sei zum Beispiel für den einen eine Entspannung hilfreich, während ein anderer Bewegung braucht, um einzuschlafen zu können. „Auch die richtige Ernährung und Atmung, die Wahl der geeigneten Matratze oder homöopathische Mittel können förderlich sein“, sagt Bergers. „Deshalb haben wir am Gesundheitstag ein umfassendes Programm mit Vorträgen, Workshops, Informationen und Aktionen sowie eine Ausstellung zusammengestellt, welche viele Aspekte des Themas abdeckt“, erklärt Stefanie Hamm vom ctt Geldern (siehe untenstehende Programmübersicht). So beraten Schlafexperten wie zum Beispiel Markus Kamps aus Goch über Themen wie „Schichtarbeit und innere Uhren – Im Rhythmus mit den Taktgebern trotz Wechselschicht“ und „Geheimnisse des Schlafes – Besser einschlafen, besser durchschlafen, weniger Sofaschlaf“.

„Markt der Möglichkeiten“

Weterhin gibt es neben Vorträgen zu Schlafstörungen, kindlichen Schnarchen und dem Schlafapnoesyndrom auch Mitmach-Aktionen wie den Rückenzirkel, bei dem die Besucher herausfinden können, wie stark ihr Rücken ist, oder Entspannungsgymnastik an der Hals- und der Lendenwirbelsäule sowie Autogenes Training und Progressive Muskelentspannung nach Jacobson. Zudem beraten regionale Unternehmen auf dem „Markt der Möglichkeiten“, der in der Sporthalle der Gelderland-Klinik ebenfalls ab 11 Uhr geöffnet ist, über Produkte wie Matratzen, Betten und Kissen. Auch an Fachliteratur und schlaffördernde Tees wurde am Gesundheitstag gedacht. „Wir wollen Tipps geben, die helfen, in den Schlaf zu kommen nach dem Motto: Fit in den Tag und gesund in die Nacht“, sagt der Käufmännischer Direktor Christoph Weß. „Der Gesundheitstag ist für alle geeignet, denn nicht nur ältere Menschen und Berufstätige leiden unter Schlafmangel oder Schlafstörungen, sondern auch Kinder und Jugendliche. Wir hoffen mit der besonderen Veranstaltung den Nerv der Zeit zu treffen.“ Denn wer an Schlafstörungen leidet, befindet sich in eine Art „Teufelskreis“. „Wer wenig schläft, ist nervös, unkonzentriert und angespannt. Er kommt dann in Situationen, wo er vielleicht falsch reagiert und in Stress gerät. Dies wiederrum kann zu weiteren Schlafstörungen führen“, klärt Weß auf. Deshalb werde bei vielen Patienten, die zum Beispiel unter Depressionen oder Burn-Out leiden, als Ursache eine Schlafstörung diagnostiziert.

„Wir möchten das Bewusstsein der Betroffenen schärfen und herausfinden, woran es liegt, dass sie schlecht schlafen“, so Bergers. „Und vielleicht können wir in akuten Fällen den Betroffenen den Gang zum Arzt erleichtern, denn ohne gesunden Schlaf wird auch die Gesundheit massiv beeinträchtig und kann krank machen“, ergänzt Weß. „Mit unserem Programm möchten wir Präventionsarbeit leisten.“Weitere Informationen unter www.clemens-hospital.de.