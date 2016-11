Feuerwehrmann bei Löscharbeiten

GELDERN (ots). Autofahrer bemerkten am Sonntag, 27. November, gegen 19.30 Uhr, Rauch aus einer leerstehenden Lagerhalle an der Straße Am Holländer See und verständigten die Feuerwehr. Die Feuerwehr Geldern stellte im Keller des Hauses einen Schwelbrand fest. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann schwer, als er von der ersten Etage bis in das Kellergeschoss abstürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Es ist auch noch nicht geklärt, ob ein Gebäudeschaden entstanden ist. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824/880.