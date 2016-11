Feuer in Gocher Garage:

GOCH (ots). Eine Garage am Nordring, in der zwei VW Käfer standen, war am Dienstag, 22. November, gegen 12.45 Uhr, in Brand geraten. Die Polizei nahm nun einen 47-jährigen Hausbewohner wegen Verdacht der Brandstiftung vorläufig fest. Aufgrund von Zeugenaussagen war er in Verdacht geraten. Die Untersuchung durch einen Brandsachverständigen ergab eindeutig, dass eine Brandstiftung vorlag. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 47-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter entschied auf Haftentlassung des Beschuldigten. Der Beschuldigte hatte sich bei dem Garagenbrand geweigert, das angrenzende Haus zu verlassen. Am 21. November, gegen 22 Uhr, hatte ein etwa 30-jähriger Mann an einer Erdgeschosswohnung des Hauses geklingelt. Er teilte dem Bewohner mit, dass er ein verdächtiges Klirren an der Garage gehört hatte. Der Sachverständige hatte bei seiner Untersuchung festgestellt, dass vor dem Brand eine Fensterscheibe der Garage eingeschlagen worden war. Die Polizei sucht diesen Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824/880.