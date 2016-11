KLEVE. Ein elfjähriger Junge aus Bedburg-Hau überquerte heute Mittag, 23. November, gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad an einer Fußgängerampel die Uedemer Straße aus Richtung Klever Ring in Richtung Sternbuschwald. Ein 49-jähriger Mann aus Bedburg-Hau war in einem Mazda 6 auf der Uedemer Straße in Richtung Bedburg-Hau unterwegs. Der Mazda erfasste den Jungen. Der Elfjährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann zur Zeit nicht ausgeschlossen werden. Der 49-Jährige erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge wurde sichergestellt. Nach Zeugenaussagen soll der junge Fahrradfahrer die Fahrbahn bei Rot überquert haben. Die Unfallstelle befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaft und es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70km/h. Die Eltern des Kindes und der Autofahrer werden durch den Opferschutz der Polizei Kleve betreut. Die Unfallstelle war bis gegen 15 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr aus Richtung Krankenhaus auf den Klever Ring ab.