Kursana baut in Straelen eine Einrichtung mit 80 Plätzen

Eröffnung der neuen Senioren-Residenz ist für den Spätsommer 2017 geplant

STRAELEN. Seit Juli entsteht in Straelen an der Annastraße ein neues Domizil für leicht bis schwerstpflegebedürftige Senioren. Die Firma Kursana, mit 116 Einrichtungen in Deutschland einer der bundesweit größten privaten Dienstleister im Bereich der Seniorenbetreuung, baut hier ein Haus mit 80 Pflegeplätzen. Mitarbeiter Steffen Hamann und Straelens Bürgermeister Hans-Josef-Linßen stellten jetzt die Details des Projekts vor.

Die Erdarbeiten, der Keller und das Erdgeschoss sind schon mal fertig. Jetzt ist das erste von zwei Obergeschossen an der Reihe. Steffen Hamann: „Wir rechnen mit einer Eröffnung im kommenden Spätsommer.“ Ha­mann ist für das sogenannte „Pre-Opening“ des Domizils zuständig und organisiert die einzelnen (Bau-)Abschnitte vom ersten Spatenstich bis zur Einweihung. Er ist auch Ansprechpartner für künftige Bewohner, Pflegekräfte und Mitarbeiter. „Vor allem als Arbeitgeber wollen wir uns jetzt bekannt machen“, so Hamann. Das Bewerbungsverfahren für Direktor und Pflegedienstleitung läuft aktuell noch. Die Kursana hat das neue Domizil als offenes Haus konzipiert und möchte mit Schulen, Kindergärten und Kirchen in Straelen in Kontakt treten, um „Leben ins Haus zu holen“. Ab Frühjahr 2017 soll zudem in der Straelener Altstadt ein Informationsbüro eingerichtet werden, wo die Kursana ihre Beratung vor Ort anbieten kann.

Das neue Kursana Domizil ist eine vollstationäre Pflegediensteinrichtung und steht Senioren mit Pflegestufe und erheblichem Unterstützungsbedarf offen. Im Erdgeschoss entstehen 22 Plätze für Demenz-Erkrankte. Hier wird es einen Demenzgarten geben, einen eigenen Aufenthaltsraum und eine Küchenzeile. Wie auch im gesamten Haus gibt es hier nur Einzelzimmer mit eigenem Duschbad.

Eine Wohngruppe für 14 Bewohner entsteht auf der ersten Etage, ebenso ein „normaler“ Pflegebereich für 21 Bewohner. Auch hier stehen den Bewohnern Aufenthaltsraum und Küche zur Verfügung. Der Komfort-Bereich wird auf der zweiten Etage liegen und sich durch eine höhere Ausstattung wie beispielsweise Teppichböden, breitere Pflegebetten und hochwertigere Bäder auszeichnen. Hier finden in zwei Gruppen mit elf und zwölf Plätzen insgesamt 23 Bewohner ein neues Zuhause. Der Leseraum im zweiten Obergeschoss soll allen Bewohnern zur Verfügung stehen und kann für kleine Familienfeiern genutzt werden. Zudem verfügt das Kursana Domizil über eine eigene Wäscherei und Küche. Bürgermeister Hans-Josef Linßen: „Wir unterstützen das Engagement der Kursana und möchten das Angebot gerne in unserer Stadt bekannt machen. 20 konkrete Anfrage liegen bereits vor, denn viele Menschen möchten auch im Alter gerne in Straelen bleiben. Da ist diese Erweiterung des Angebotes an Pflegeplätzen nur zu begrüßen.“

Der Bezug im Kursana Domizil soll im ersten Obergeschoss beginnen, dann folgen Erdgeschoss und zweite Etage. Am Anfang werden hier 15 Pflegefachkräfte arbeiten, bei Vollbelegung werden es insgesamt 40 bis 50 Mitarbeiter sein. Alle Stellenausschreibungen – auch des Dienstleisters Dussmann, der Service, Haustechnik, Hauswirtschaft und Catering übernimmt – sind unter www.kursanan.de/straelen zu finden.

Neben tarifüblichen Gehältern bietet die Kursana ihren Mitarbeitern interne Weiterbildungsmöglichkeiten und Spezialisierung an der Kursana-Akademie sowie die Kostenübernahme für Kinderbetreuung und eine betriebliche Altersvorsorge. Ha­mann: „Wir versuchen so, uns von anderen Arbeitgebern abzuheben. Dazu gehört auch, dass wir unsere Pflege nach dem Struktur-Modell Vivendi Easy Plan ausrichten.“ Die Software erleichtert die Dokumentation der Pflege. „Dadurch bleibt unseren Kräften wieder mehr Zeit für das Wesentliche: für die Bewohner“, so Hamann.