Weihnachtstreff am „Alten Kloster“ am ersten Adventwochenende

WACHTENDONK. Am ersten Advent-Wochenende sind alle Liebhaber vorweihnachtlicher Stimmung sehr herzlich nach Wachtendonk eingeladen. Die Werbegemeinschaft „Wir für Wachtendonk und Wankum“ bietet dann traditionell den Weihnachtstreff vor dem „Alten Kloster“ an. Die Besucher erwartet ein stimmungsvolles Fest mit Nikolausbesuch, vorweihnachtlicher Musik und einem bunten Programm, was besonders die Herzen der kleinen Bürger höher schlagen lässt.

Der Nikolaus kommt am Samstag, 26. November, um 17 Uhr mit dem himmlischen Boot über die Niers und wird an der Promenade von der Bürgerschaft herzlich in Empfang genommen. Von hier aus wird er von Fackelträgern der Freiwilligen Feuerwehr zum Bürgerhaus geleitet. Nach der Begrüßung von Nikolaus und Gästen durch den Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Udo Rosenkranz wird dieser den Weihnachtstreff offiziell eröffnen. Natürlich ist dann auch Gelegenheit für die Kinder, dem Nikolaus „Guten Tag“ zu sagen. Vielen Dank den Kleinen vom Bewegungskindergarten Gänseblümchen, die die Tannenbäume mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck schön dekorieren werden. Schon heute freuen sich auch die Kinder vom Kindergarten St. Marien auf ihren großen Auftritt mit fröhlichen Liedern und Gedichten um 17.30 Uhr. Ab 19.30 Uhr dann sorgt die Live-Band „H-Less“ aus Oberhausen für abwechslungsreiche schwungvolle Klänge zur Adventszeit.

Am Sonntag, 27. November, wird die Jugendgruppe des Musikvereins „Lyra“ Wachtendonk in der Zeit von etwa 13 Uhr bis 14 Uhr stimmungsvolle Weihnachtslieder vortragen und damit den familiär ausgerichteten Nachmittag einleiten. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr schließt sich ein weihnachtliches Kinderprogramm mit Märchenstück an. Kaum einer wie Papa Clowni versteht es, die Kleinen in seine Aktionen einzubeziehen und zu begeistern. Ab 17 Uhr lädt dann der Nikolaus alle Kinder zu seiner allseits beliebten Nikolaussprechstunde ein, bevor Nikolaus sich gegen 18 Uhr verabschiedet und seine große Reise mit dem himmlischen Boot nach Hause antritt.

Wie schön, dass es für die Kinder beim Weihnachtstreff noch weitere Unterhaltung mit Kinderkarussel, Glücksrad, Entchen-Angeln, Kreativ-Mitmachangeboten (im Pfarrheim) und einem Weihnachtspostamt gibt. Ein Postkasten wartet auf die selbstgemalten Bilder und Wunschzettel der Kinder. Beim Postamt gibt es vorbereitete Bögen, die die Kinder ausfüllen können. Fleißige Boten werden dann dafür sorgen, dass die Post der Kinder schnellstmöglich nach Engelskirchen geschickt wird; von dort erhalten die Kleinen dann später eine himmlische Antwort.

Beim Weihnachtstreff laden attraktive Stände auf dem Kirchplatz mit Adventschmuck, Gebasteltem, schönen sowie praktischen Dingen zum Schauen und Stöbern ein. Für gute Speisen und Getränke ist allemal gesorgt; Glühwein und Kakao dürfen da natürlich nicht fehlen.

Insgesamt bietet die historische Kulisse im Bereich „Altes Bürgerhaus“ und im Schatten von der Kirche „St. Michael“ allerbeste Möglichkeiten für ein stimmungsvolles Fest im Lichterglanz. Für alle, die einen Moment der Stille genießen möchten, hat die Pfarrkirche St. Michael am Sonntag ihre Türen geöffnet. Die Werbegemeinschaft freut sich auf viele Besucher.